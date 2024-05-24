«جوجل» تتعاون مع «فوكسكون» لتصنيع جوالات «بيكسل» في الهند

المصدر: (سان فرانسيسكو - رويترز)

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تعاونت شركة «جوجل» الأمريكية مع التايوانية «فوكسكون» في إطار خطتها لتصنيع جوالات «بيكسل» بولاية «تاميل نادو» جنوب الهند، وفقاً لما ذكره مصدران على دراية بالأمر.

وذكر مصدر أن الشركة الأمريكية سوف تصنع أحدث جوالاتها الذكية في الولاية من خلال منشأة «فوكسكون» الحالية. وبالفعل تقوم الشركة التايوانية بتجميع جوالات «آيفون» الخاصة بـ «آبل» في منشأة بالقرب من «تشيناي» في نفس الولاية. يأتي ذلك التعاون ضمن سعي شركات التكنولوجيا العالمية نحو تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين، بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين. تجدر الإشارة إلى أن شركة «فوكسكون» منتجة كذلك كذلك لأجهزة «آيفون» في الهند.