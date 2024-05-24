«كاسبرسكي»: مجرمو الإنترنت يضاعفون استغلال ثغرات نظام «لينوكس»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «كاسبرسكي» أن مجرمي الإنترنت يضاعفون استغلال ثغرات نظام «لينوكس»، وقالت إنه رغم حدوث انخفاض طفيف في عدد الثغرات المسجلة في عام 2024، فالمنحى التصاعدي مستمر بسبب الشعبية المتزايدة لأنظمة «لينوكس».

وتكشف أحدث بيانات «كاسبرسكي» الأمنية عن زيادة في الهجمات التي تستخدم الثغرات ضد مستخدمي نظام «لينوكس»، إذ يشير البحث إلى أن الذروة كانت في الربع الرابع من عام 2023، بينما يستمر الاتجاه العام للنمو في عام 2024، ولو أنه لاقى انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول.

وفي الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، كانت هناك زيادة بنسبة 130 % تقريباً في الهجمات التي تستهدف مستخدمي نظام «لينوكس» باستعمال ثغرات ونقاط ضعف متنوعة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال ألكسندر كوليسنيكوف، خبير أمني في «كاسبرسكي»: «يفسر هذا الاتجاه بدقة مشهد التهديد المتزايد الذي نشهده لنظام التشغيل «لينوكس».

وفي المستقبل، من المرجح أن يزداد عدد عمليات الاستغلال والهجمات بشكل أكبر، ما يؤكد الحاجة الحيوية لتثبيت التحديثات الأمنية والحصول على حل أمني موثوق به». وأضاف: تكمن أكبر قيمة لمطوري الثغرات في نقاط الضعف داخل البرامج التي تمنحهم التحكم في نظام المستخدم.