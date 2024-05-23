مليار دولار استثمارات لـ«مايكروسوفت» و«جي 42» في كينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مايكروسوفت وشركة «جي 42» أمس مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا.

وتقود شركة «جي 42»، في إطار شراكة مع شركة مايكروسوفت وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية عدة ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا والذي ستشرف على بنائه شركة «جي 42» وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات «مايكروسوفت أزور» ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق أفريقيا.

ومن المقرر توقيع خطاب النوايا يوم الجمعة في إطار زيارة للرئيس الكيني ويليام روتو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وستوقع شركة مايكروسوفت وشركة «جي 42» على خطاب النوايا، بالإضافة إلى وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.

وتستعد شركة «جي 42» وشركاؤها المحليون لتصميم حرم متطور لمركز بيانات بمدينة أولكاريا في كينيا وإنشائه، ويعتمد المركز بالكامل على الطاقة الجيوحرارية المتجددة ومجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية لترشيد استهلاك المياه. وسوف يعمل المركز على تشغيل منصة «مايكروسوفت أزور» وتوفير إمكانية الوصول إليها من خلال منطقة سحابية جديدة في شرق أفريقيا. كما شرعت شركة «جي 42» في استخدام بنيتها التحتية للبيانات في الولايات المتحدة لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يدعم اللغتين السواحيلية والإنجليزية.