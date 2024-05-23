تحذيرات من برمجية تتنكر في أداة ذكاء اصطناعي لسرقة كلمات المرور

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت «كاسبرسكي» من برمجية خبيثة تتنكر في هيئة مولد صوت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقوم بسرقة كلمات المرور. وقالت إن البرمجية تستخدم منصة «GitHub» لتخزين أرشيفات محمية بكلمة مرور كحمولة نهائية. وتحتوي هذه الحمولة على برمجيات سرقة للبيانات وكلمات المرور، مما يمكن مجرمي الإنترنت من سرقة أنواع مختلفة من البيانات، وتعدين العملات المشفرة، وتحميل برمجيات خبيثة إضافية.

وقال أوليج كوبريف، خبير أمني في «كاسبرسكي»: تجلب أدوات الذكاء الاصطناعي فوائد ملحوظة وتحدث ثورة في حياتنا اليومية، لكن يجب على المستخدمين البقاء يقظين. حيث يستفيد مجرمو الإنترنت من تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي لنشر البرمجيات الخبيثة وتنفيذ هجمات التصيد الاحتيالي.

وحالياً، بات الذكاء الاصطناعي يستخدم كطعم منذ أكثر من عام، ولا نتوقع أن يتراجع هذا الاتجاه. وقدم كوبريف بعض النصائح للمستخدمين حتى يتجنبوا مثل هذه المواقف ومنها: كن حذراً عند تحميل البرامج من الإنترنت، خصوصاً إذا كانت من موقع ويب تابع لجهة خارجية.

حاول دائماً تحميل البرنامج من الموقع الرسمي للشركة أو الخدمة التي تستخدمها. وتحقق من أن موقع الويب الذي تقوم بتحميل البرنامج منه شرعي، وابحث عن رمز القفل في شريط العناوين، وتأكد من أن رابط الموقع الإلكتروني يبدأ بـ«https://» للتأكد من أن موقع الويب آمن، واستخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك وقم بتمكين المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك.