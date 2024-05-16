«غوغل» يحذف حساباً بـ125 مليار دولار بالخطأ

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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حذف موقع «غوغل»، عن طريق الخطأ، حساباً بقيمة 125 مليار دولار، في حدث نادر من نوعه.

وواجه أعضاء صندوق التقاعد الأسترالي انقطاعاً لمدة أسبوع بسبب الحذف العرضي لحسابهم السحابي الخاص بواسطة «غوغل كلاود»، ما أثر في أكثر من نصف مليون شخص لم يتمكنوا من الوصول إلى حسابات التقاعد الخاصة بهم، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.

وبدأت استعادة الخدمة، اليوم، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، وأكد صندوق التقاعد الأسترالي لأعضائه أنهم يعملون على التحديث السريع.

وأوضح الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، خلال تواصله مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، أمس، أن الحادث لم يكن هجوماً إلكترونياً، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي اختراق للبيانات أيضاً.

ولفت تشون إلى وقوع خطأ في «غوغل كلاود»، مبيناً أن هذا الخطأ هو السبب وراء انقطاع الخدمة.

واستمر الانقطاع مدة طويلة من الوقت إذ تم حذف الاشتراك. ولحسن الحظ، كان لدى صندوق التقاعد الأسترالي نسخ احتياطية مع مزود خدمة مختلف.

وفي خطوة نادرة، أصدر صندوق التقاعد الأسترالي و«غوغل كلاود» اعتذاراً، وفي بيان مشترك مع الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، توماس كوريان، بأن «التكوين الخاطئ غير المقصود» أثناء توفير خدمات «يونيسوبر» السحابية الخاصة أدى إلى حذف البيانات.