«أوبن إيه آي» تطرح نسخة جديدة من «تشات جي بي تي»

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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قدمت «أوبن إيه آي» نسخة جديدة من «تشات جي بي تي» تتيح للمستخدمين إجراء محادثات شفهية سلسة مع البرنامج، في خطوة إضافية نحو تطوير برمجيات مساعدة فائقة التطور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، المحرّك الرئيسي الحالي لشركات التكنولوجيا العملاقة.

وبفضل النموذج الجديد الذي يحمل اسم «جي بي تي - 4» سيكون «تشات جي بي تي» قادراً على فهم النص والصوت والصور، والاستجابة عبر الكتابة أو الصوت أو من خلال توليد الصور.

وستضاف هذه الإمكانات الجديدة تدريجياً إلى «تشات جي بي تي»، أولاً على صعيد النصوص والصور للمشتركين في الخدمة المدفوعة، وأيضاً لمستخدمي النسخة المجانية مع فرض قيود على الاستخدام.

ويُتوقع طرح الإصدار الجديد مع «الوضع الصوتي» في الأسابيع المقبلة للمشتركين بالخدمة المدفوعة. وتتيح هذه الخاصية إعادة إنتاج مناقشات بين البشر بطريقة لافتة. وفي عرض مباشر بالفيديو، نجح «تشات جي بي تي» في قراءة مشاعر المستخدمين على وجوههم عبر كاميرا الهاتف الذكي.