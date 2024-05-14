«أمازون» و«مايكروسوفت» تستثمران 5.3 مليارات دولار بفرنسا

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تعهدت شركتا «مايكروسوفت» و«أمازون» الأمريكيتان بزيادة استثماراتهما في أعمالهما بفرنسا لتصل إلى 5.3 مليارات دولار، وذلك خلال قمة للأعمال انعقدت في باريس أمس. وتعتزم «أمازون» استثمار 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في إنشاء قدرات سحابية جديدة في العاصمة باريس لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوليد 3 آلاف وظيفة دائمة من خلال توسعة بنيتها التحتية اللوجستية، وفق ما نقله موقع «ماركت ووتش».

وقالت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية وأعمال الحوسبة السحابية، إن استثماراتها التي أُعلن عنها تتماشى مع مخطط وحدة «أمازون ويب سيرفسز» لاستثمار 6 مليارات يورو لتأسيس بنية تحتية سحابية في فرنسا بين عامي 2017 و2031.

من جانبه، أوضح براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» في تصريح صحافي أن شركته سوف تستثمر 4 مليارات يورو في فرنسا كجزء من قمة الأعمال السنوية «تشوز فرانس»، وأن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سوف يركز على قطاع الذكاء الاصطناعي، وتأسيس مركز للبيانات في مدينة ميلوز، وتدريب مليون شخص، ودعم 2.5 ألف شركة ناشئة.