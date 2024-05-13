«ميتا» تحسّن وظائف «واتساب» للأجهزة المحمولة

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدّثت شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب للأجهزة المحمولة، بهدف تحسين مظهره وتسهيل التصفح، مع إضافة «وضع شديد الإظلام».

وقالت شركة التطبيق، في بيان، إنها على مدى سنوات كان تركيزها الأساسي على إضافة المزيد من الوظائف والإمكانات إلى التطبيق الذي كان يواصل الانتشار، والآن حان وقت تحسين تصميمه.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي قدم لمستخدميه مجموعة ألوان جديدة بعد التفكير في أكثر من 35 لوناً مختلفاً. وركز واتساب على درجات أعمق من الألوان لتقليل إجهاد العين في حالات انخفاض الإضاءة. وكان «وضع مظلم» الخيار المفضل للكثيرين من المستخدمين، والآن تمت إضافة خاصية تشديد درجة الإظلام لتسهيل قراءة الرسائل.

كما أضاف التطبيق زر تصفح أولي لأجهزة نظام التشغيل أندرويد، لكي تسهل عثور المستخدم على ما يبحث عنه على التطبيق بسهولة. ويتيح شريط التصفح الجديد والمتاح بالفعل منذ مدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، للمستخدم مشاهدة المحادثات والتحديثات والمجموعات والمكالمات.

وكما هو الحال بالنسبة لمستخدمي واتساب على أجهزة آي.أو.إس، سهل التطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد حالياً إرسال الصور والفيديوهات بفضل تخطيط خدمة المرفقات الجديدة. وبدلاً من القائمة التي تملأ الشاشة، سيظهر للمستخدمين مربع قابل للتوسيع يسمح لهم برؤية الخيارات المتاحة بصورة أوضح عن إرسال ملفات الوسائط واستطلاعات الرأي العام والوثائق وغيرها.