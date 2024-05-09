«أبل» تطلق أجهزة لوحية بشريحة ذكاء اصطناعي

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «أبل» النقاب عن أجهزة «آي باد» جديدة، هي أحدث طرازات من هذه الأجهزة اللوحية تطرحها شركة التكنولوجيا العملاقة منذ نهاية عام 2022، وتتميز بشريحة أكثر فاعلية في المهمات التي تتطلّب ذكاءً اصطناعياً.

وأشار نائب رئيس «أبل»، جون تيرنوس، في مقطع فيديو بُثّ عبر الإنترنت، إلى أن جهاز «آي باد برو» الجديد، لا تتعدى سماكته 5 ملم «رفيع جداً».

بينما كانت الطرازات السابقة من أجهزة «أبل» اللوحية مجهزة بشرائح «ام 2»، جُهّز «آي باد برو» الجديد بشريحة «إم 4» من تصميم «أبل». وقال تيم ميليت، وهو نائب رئيس آخر في الشركة، إن الشريحة الجديدة تتمتع بفاعلية «إم 2» نفسها، ولكنها تستخدم نصف كمية الطاقة.

وركّز في حديثه على الأداء الذي تتمتع به شريحة «إم 4» في إدارة المهام التي تتطلب ذكاءً اصطناعياً، كتعديل الصور. وينتظر محبو «أبل» أي إصدار أو ابتكار لها مرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد إطلاق الشركات المنافسة لها في سيليكون فالي، منتجات مجهزة بهذه التكنولوجيا.

وتعليقاً على الأجهزة الجديدة من «أبل»، قال المحلل في «ويدبوش»، دان ايفز «إن التصميم الرفيع لجهاز آي باد برو مثير للإعجاب، ومن شأن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية، أن تحدّ من المشاكل التي واجهها الزبائن سابقاً».

ويبدأ سعر «آي باد برو» الجديد، بألف دولار لطراز مقاسه 11 بوصة، و1300 دولار للطراز ذي المقاس 13 بوصة.

ولقاء 130 دولاراً، يمكن شراء قلم «آبل» الجديد «بنسل برو»، الذي أضيف إليه مستشعر جديد. ويمكن لهذا القلم مثلاً تفعيل خيارات على الشاشة بنقرة بسيطة.

أما أجهزة «أيباد إير» الجديدة، فستُباع بأسعار تبدأ من 600 دولار للطراز الصغير، بينما انخفض سعر جهاز «أيباد» الأصلي إلى 350 دولاراً، بدل 430 دولاراً. وقال المحلل بنديكت إيفانز، في منشور عبر موقع «ثريدز»: «لا أمور جديدة بارزة يمكن قولها عن آي باد».