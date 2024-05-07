حادثتان سيبرانيتان خطيرتان يومياً خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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تجاوز معدل تكرار الحوادث عالية الخطورة، التي تنطوي على تدخل بشري مباشر، الحادثتين يومياً في عام 2023.

وفي أحدث تقرير لمحللي الاكتشاف والاستجابة المدارة، لاحظ المحللون هذا الاتجاه في جميع الصناعات، حيث جاءت القطاعات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الحكومية، والصناعية على رأس القائمة، وفقاً لفريق الاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) في «كاسبرسكي».

ويوفر تقرير محللي الاكتشاف والاستجابة المدارة السنوي معلومات حول الحوادث المبلغ عنها، وطبيعتها، وتوزيعها حسب الصناعة والمنطقة الجغرافية، كما يسلط الضوء على أكثر الأساليب، والتقنيات، والأدوات شيوعاً في الاستخدام بين المهاجمين في العام الماضي.

وتستند هذه النتائج إلى تحليل حوادث الاكتشاف والاستجابة المُدارة التي اكتشفها مركز العمليات الأمني (SOC) في «كاسبرسكي».

وبحسب التقرير، تم تسجيل 22.9 % من إجمالي الحوادث عالية الخطورة المكتشفة ضمن القطاع الحكومي، بينما جاءت شركات تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية (15.4 %)، تلتها الشركات المالية والصناعية التي أبلغت عن 14.9 % و11.8 % من الحوادث على الترتيب.

وبالنسبة لطبيعة هذه الحوادث، كان ما يقرب من 25 % منها ذا دافع بشري.

وتضمن أكثر من 20 % منها أنواعاً مختلفة من «التدريبات السيبرانية».

وانخفضت نسبة هجمات البرمجيات الخبيثة التي أدت إلى عواقب وخيمة بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث مثلت أكثر قليلاً من 12 % من إجمالي الحوادث الخطيرة المبلغ عنها.