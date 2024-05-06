«تيك توك» تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمات إعلانية أفضل

المصدر: (بكين - د ب أ)

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في محاولة من جانب منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» لزيادة إيراداتها، رغم الحظر الأمريكي الوشيك عليها، قدمت المنصة منتجات وفرصاً إعلانية جديدة ستسمح للمعلنين بالتحكم بصورة أكبر في تحديد المحتوى الذي تظهر إعلاناتهم معه.

وقالت الشركة إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنظيم المحتوى المنتشر والآمن لأي علامة تجارية، وتوسيع نطاق اختياراتها للحظات أو للأحداث المهمة مثل دورة باريس للألعاب الأولمبية وحفل الأزياء الشهير ميت جالا، والسماح للمعلنين بشراء فترات بث إعلاناتهم من خلال شبكات وعروض محتوى محددة.

وتستهدف الخطة الإعلانية الجديدة من جانب تيك توك، استقطاب المعلنين التلفزيونيين الذين اعتادوا بث إعلاناتهم بالتوازي مع بث برامج تلفزيونية محددة.

وفي وقت سابق، دخلت شركة تيك توك المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس، في شراكات مع مؤسسات إعلامية مثل إن.بي.سي يونيفرسال، وكوندي ناست، ودوت داش ميرديث، وبوزفيد، ومجلات هيرست وغيرها.