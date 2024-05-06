«أنثروبيك» تطلق تطبيقاً ذكياً للآيفون

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة أنثروبيك؛ إحدى أغنى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تمتلك سيولة نقدية تبلغ 7.6 مليارات دولار، تطبيقاً جديداً لهواتف آيفون الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، بالإضافة إلى توفير خدمة جديدة مدفوعة تستهدف الشركات، بما ذلك القطاعات التي تخضع لأشد القواعد صرامة؛ مثل الرعاية الصحية والتمويل والاستشارات القانونية.

وقال موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا، إن تطبيق أنثروبيك الجديد يتيح وصول مستخدمي أجهزة آي.أو.إس إلى عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها كلاود3، مع إمكانية تحديث فئتي الاشتراك في خدمات أنثروبيك برو وتيم.

ويتيح تطبيق أنثروبيك الجديد وصول مستخدمي أجهزة آي.أو.إس إلى عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها كلاود3، مع إمكانية تحديث فئتي الاشتراك في خدمات أنثروبيك برو وتيم.

وقال سكوت وايت مدير المنتجات في أنثروبيك لموقع تك كرانش، إن أنثروبيك قدمت خدمة تيم الآن استجابة للطلب المتزايد من جانب المؤسسات العملية التي تريد استخدام إمكانيات عائلة كلاود المتطورة في الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن خدمة تيم مصممة للشركات من كل الأحجام والمجالات والتي ترغب في منح موظفيها إمكانية الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي كلاود واستخدامها في بيئة موثوق بها وتحت السيطرة.