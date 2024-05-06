«غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أبلغت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل، مستخدمي تطبيق المدونات الصوتية «غوغل بودكاستس» اعتزامها وقف تشغيل هذا التطبيق بحلول منتصف يونيو المقبل، وأن أمامهم فرصة حتى هذا الوقت لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف تشغيل تطبيق غوغل. وقالت شركة غوغل في رسالة جديدة إلى المستخدمين الشهر الماضي: «بعد 23 يونيو لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق غوغل بودكاستس».

يذكر أن تطبيقات المدونات الصوتية الأخرى الرئيسية لأجهزة أندرويد تضم بودكاست أديكت تم تنزيله 10 ملايين مرة، وبودكاست بلاير تم تنزيله 10 ملايين مرة أيضاً، وكاست بوكس 10 ملايين مرة، وبودبين 5 ملايين مرة، إلى جانب تطبيق بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي وتم تنزيل تطبيقها أكثر من مليار مرة.

وساهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق غوغل بودكاستس. وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 4.3 درجات في متجر التطبيقات بلاي ستور. وقالت «غوغل»، إن قرار إنهاء عمل بودكاستس جزء من التحول نحو منصة يوتيوب المملوكة لها لتقديم خدمات بث الفيديوهات والموسيقى والمدونات الصوتية.