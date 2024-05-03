«ألفابت» تدفع 20 مليار دولار لـ «أبل» بسبب «جوجل»

المصدر: (سان فرانسيسكو - وكالات)

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دفعت شركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل» 20 مليار دولار لشركة «أبل» في عام 2022 حتى يصبح «جوجل» محرك البحث الافتراضي في متصفح «سفاري»، وفقاً لوثائق صدرت في دعوى مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية ضد «جوجل». ويعتبر الاتفاق بين شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين أساس دعوى قضائية تزعم فيها جهات مكافحة الاحتكار أن «جوجل» احتكرت بصورة غير قانونية سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة.

ومن المقرر أن تقدم «جوجل» ووزارة العدل المرافعات الختامية في تلك القضية على مدار اليوم، ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق هذا العام. كما كشفت الوثائق عن أهمية تلك المدفوعات بالنسبة لـ«أبل» لأنها شكلت 17.5 % من الدخل التشغيلي لصانعة الآيفون في عام 2020. وفي عام 2002، وافقت «أبل» للمرة الأولى على استخدام «جوجل» في متصفح «سفاري» بدون مقابل، لكن قررت الشركتان في وقت لاحق تقاسم الإيرادات الناتجة عن الإعلانات على شبكة البحث.

وذكر ممثلو الادعاء في الدعوى أنه بحلول مايو 2021، أدى ذلك إلى دفع «جوجل» أكثر من مليار دولار شهرياً لشركة «أبل» مقابل جعلها محرك البحث الافتراضي.