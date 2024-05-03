نمو إيرادات شركات الإنترنت الكبرى بالصين في 3 أشهر

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أظهرت نتائج بيانات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع الإنترنت بالبلاد خلال الربع الأول 2024. وفي الأشهر الثلاثة الأولى، حققت شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة 384 مليار يوان (54 مليار دولار) من إيرادات الأعمال، بزيادة نسبتها 8.4 % على أساس سنوي. وكان معدل النمو هذا أعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية من المعدل المسجل في الشهرين الأولين. وشهدت الشركات التي تقدم خدمات شخصية، مثل السياحة وطلب السيارات، زيادة في إيرادات أعمالها بنسبة 13.3 % عن 2023، في حين سجلت الشركات التي تقدم خدمات المعلومات زيادة في الإيرادات بنسبة 5.9 % في الربع الأول.

وكشفت البيانات أن الإنفاق على البحث والتطوير في شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة بلغ 19.86 مليار يوان في الفترة من يناير إلى مارس.