مقاضاة «مايكروسوفت» لانتهاك حقوق الملكية

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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رفعت ثماني صحف أمريكية، من بينها «شيكاغو تريبيون»، دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» القائمة على «تشات جي بي تي»، و«مايكروسوفت»، المستثمر الرئيسي فيها، متهمة الشركتين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها لإنشاء التكنولوجيا المستخدمة في برامج الذكاء الاصطناعي.

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك أن «هذه الدعوى القضائية تنبع من حقيقة أن (الشركتين) سرقتا ملايين المقالات المحمية بحقوق الطبع والنشر للناشرين، من دون إذن أو دفع، من أجل تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك +تشات جي بي تي+ و+كوبايلوت+ Copilot (من مايكروسوفت)».

وبحسب محامي المدعين، «ستثبت هذه المحاكمة أنه يجب على المتهمين الحصول على موافقة الناشرين لاستخدام محتواهم وتعويضهم بشكل عادل عن هذا الاستخدام». ويتهم الكثير من المؤلفين والفنانين والمواقع الإخبارية شركة «أوبن إيه آي» ومنافسيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في إطار السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي (وهي أدوات تتيح إنتاج نصوص وصور وغيرها من الوسائط بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية)، وهو ما يتطلب كميات هائلة من البيانات.