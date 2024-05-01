منبه «أيفون» لا يوقظ مستخدميه.. والحل في خطوة

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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أصيب بعض مستخدمي شركة «أبل» بإحباط شديد بعد فشل منبه جهاز «أيفون» الخاص بهم في الانطلاق.

وأثارت المشكلة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من أن الإنذارات لم توقظهم للعمل أو المدرسة، وادعى البعض أن ذلك حدث منذ أيام، حسبما أفاد موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وليس من الواضح مدى انتشار المشكلة، لكن عملاق التكنولوجيا أقر بالخلل، مؤكداً أنه يعمل على إصلاحه.

وفي هذه الأثناء، يمكن للمستخدمين المتأثرين التحقق من الإعدادات للتأكد من رفع شريط تمرير مستوى صوت نغمة الرنين والتنبيهات.

وأُعلن عن القضية في برنامج «تو داي شو» الإخباري، الذي يُعرض على قناة «إن بي سي» الأمريكية، أمس، بعد عشرات التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك ناشطون على «تيك توك» مقاطع فيديو تكشف المعاناة التي يقاسيها مستخدمو «أيفون» بسبب عدم سماع صوت المنبه.

وتدرك شركة «أبل» أن بعض أجهزة «أيفون» لا تقوم بتشغيل الصوت المتوقع، وذلك وفقاً لبرنامج «تو داي شو».

وفي هذه الأثناء، يجب على مستخدمي «أيفون» التحقق من تنشيط ميزة «Attention Aware»؛ لأنها قد تكون مصدر مشكلتهم.

وتكهن بعض مستخدمي «أيفون» بأن تنشيط هذه الميزة هو السبب وراء المشكلة التي يعانونها، لكن «أبل» لم تؤكد ما إذا كان هذا هو الحل، في حين أكد بعض المستخدمين، الذين أوقفوا تشغيل الميزة، أنها حلَّت المشكلة بالفعل.

وللتحقق من تنشيط ميزة «Attention Aware» في جهاز «أيفون» الخاص بك، انتقل إلى قائمة «الإعدادات»، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى « Face ID & Passcode».

وإذا تم تشغيل الميزة مع وجود شريط التمرير على اليمين، أوقف تشغيلها عن طريق تحريك المفتاح إلى اليسار.

ولكن إذا لم تكن هذه هي المشكلة، تحقق من إعدادات الصوت ضمن «الصوت والحس اللمسي»؛ للتأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على مستوى منخفض جداً، تحقق أيضاً من إعدادات الصوت لكل منبه قمت بضبطه.

ومن الممكن أن يتم ضبط بعض المنبهات الخاصة بك عن طريق الخطأ بدون نغمة رنين، ويرى مستخدمون أنه لا شيء يضاهي المنبه القديم الطراز.