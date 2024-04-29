أولوية لوسائل النقل الصديقة للبيئة في خدمة خرائط جوجل الرقمية

المصدر: (دبلن - د ب أ)

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أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل، إعطاء عرض مسارات المشاة وخطوط السكك الجديدة أولوية في صفحات نتائج البحث عن طرق القيادة أو الرحلات الجوية، بهدف الترويج لوسائل الانتقال والحركة الأقل تلويثاً للبيئة والنظيفة.

وقالت الشركة: «في خدمة الخرائط (غوغل مابس) أطلقنا خاصية تظهر وسائل النقل العام، ومسارات المشاة القريبة من طرق القيادة، إذا كان السير أو استخدام وسيلة نقل عام مناسباً وعملياً عند المقارنة بوسائل الانتقال الأخرى»، مضيفة: ستتوفر هذه الخواص الجديدة في 15 مدينة على مستوى العالم ومنها أمستردام وبرشلونة ولندن، كما تعتزم غوغل عرض معلومات عن رحلات القطارات والحافلات في خدمة البحث عن رحلات الطيران غوغل فلايتس، وهي الإضافة التي قدمتها في محرك البحث غوغل في العام 2023. ومنذ العام الماضي تعرض غوغل خيارات القطارات المتاحة حينما يبحث المستخدم عن خطوط الطيران المتاحة للوصول إلى وجهة معينة، وذلك وفقاً للطريق الذي يبحث عنه المستخدم.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان الحكومة الإسبانية في وقت سابق من العام الجاري، اعتزامها حظر تسيير رحلات جوية قصيرة المدى إذا كانت هناك خطوط سكك حديدية بديلة لخدمة المدن التي تربط بينها هذه الرحلات الجوية. وفرضت فرنسا، العام الماضي، حظراً على رحلات الطيران التجاري بين المدن التي تحتاج القطارات إلى ساعتين ونصف ساعة أو أقل للربط بينها.