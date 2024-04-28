اليابان تنشر أول صورة في العالم للحطام الفضائي

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نشرت شركة Astroscale Japan اليابانية الخاصة أول صورة في العالم لحطام فضائي، التقطت بالقرب منه بواسطة قمر صناعي خاص يتحكم به عن بعد.

وتظهر في الصورة التي التقطها القمر الصناعي الخاص من مسافة بضع مئات من الأمتار مرحلة لصاروخ، دون الإشارة إلى نوعه وإلى أي دولة يعود.

ويقول مصدر في الشركة اليابانية: "يعتبر التقاط هذه الصورة خطوة غير مسبوقة وتمثل خطوة كبيرة في مجال فهم وحل المشكلات المرتبطة بالحطام الفضائي".

ويذكر أن شركة Astroscale Japan تمكنت في وقت سابق من الشهر الجاري من تنظيم اقتراب آمن لقمرها الصناعي من الحطام الفضائي، وتخطط لتكرار العملية مستقبلا لالتقاط صور إضافية للحطام الفضائي من زوايا مختلفة.

