هجمات جديدة تهدد معالجات «إنتل»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، نوعين جديدين من الهجمات التي تستهدف ميزة معينة في معالجات إنتل المتطورة، والتي يمكن أن تؤثر في مليارات المعالجات المستخدمة اليوم.

وبحسب نتائج الدراسة التي ستعرض في مؤتمر قريباً؛ فإنَّ هذه الهجمات تستغل جزءاً من المعالج يسمى المتنبئ الفرعي، والذي يساعد على التنبؤ بالمسار الذي سيتخذه البرنامج بناءً على السلوك السابق.

وتعد إحدى النتائج المهمة لهذه الدراسة اكتشاف الهجوم بأسلوب «سبيكتر»، الذي يسمح للمهاجمين بالتلاعب بتنبؤات الفروع في داخل رمز الضحية، ما قد يؤدي إلى كشف البيانات السرية، وأثبت الباحثون ذلك عبر إجبار خوارزمية التشفير على الكشف عن جزء من مفتاحها السري.