"أبل" تسحب "واتساب" و"ثريدز" من متجرها الإلكتروني في الصين

المصدر: أ ف ب

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سحبت شركة "أبل" تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" من متجر تطبيقاتها في الصين، بناء على طلب السلطات، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة نقلا عن مجموعة "ميتا" الأميركية المالكة للبرنامجين المستهدفين.

وقالت "أبل"، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ المتخصصة في أخبار الاقتصاد والمال: "أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بسحب هذه التطبيقات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

وأضافت "أبل"، في البيان: "نحن مطالبون باحترام قوانين الدول التي نعمل فيها، حتى لو لم نكن موافقين عليها"، بحسب بلومبرغ.

ولم يكن تطبيقا واتساب وثريدز متاحين، اليوم، في النسخة الصينية من متجر التطبيقات الافتراضي "آب ستور" App Store التابع لشركة "آبل"، كما أن استخدام تطبيقي المراسلة الآمنة سيغنال Signal وتلغرام Telegram في البلاد متعذر.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحميل كل هذه التطبيقات من متاجر التطبيقات الافتراضية الموجودة خارج الصين القارية.