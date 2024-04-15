5 طرق بسيطة لإزالة الخدوش من شاشة هاتفك

المصدر: إعداد- وائل زكير

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لا شيء يفسد جمالية هاتف جديد لامع بحافظة عصرية تمامًا مثل الشاشة المخدوشة.

وكشف المتخصصون في إصلاح شاشات الهواتف عن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إزالة الخدوش الموجودة على جهازك ، ويمكنك جعلها تبدو وكأنها جديدة باستخدام عدد قليل من الأدوات المنزلية فقط.

وكشفوا عن 5 طرق بسيطة بأدوات منزلية الشائعة ستساعدك على تنظيف شاشتك إذا كان الخدش على مستوى السطح فقط.

1. معجون الأسنان

يمكن أن يساعد معجون الأسنان في إزالة الخدوش البسيطة التي لم تسبب ضررًا كبيرًا للشاشة.

ومع ذلك، لن ينجح هذا إلا مع معجون الأسنان القياسي بدلًا من الجل، لأن معاجين الأسنان القياسية تكون كاشطة قليلاً، مما يساعدها على التخلص من الخدوش السطحية.

تأكد من مسح الجهاز جيدًا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة بعد ذلك للتخلص من أي علامات بعد استخدام جميع العناصر الموصى بها.

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة

2. صودا الخبز

تعد صودا الخبز أداة تنظيف رائعة - وهذا ينطبق على إزالة خدوش الهاتف أيضًا.

ويمكن تطبيقه على شاشة الهاتف الذكي عن طريق خلطها بالماء المقطر واستخدام المعجون لتنظيف الخدوش قبل مسحها.

3. بودرة الأطفال

يؤدي خلط بودرة الأطفال مع قطرات من الماء إلى إنتاج عجينة قابلة للتطبيق بشكل مماثل، والتي يمكن أن تكون فعالة على الخدوش الخفيفة.



4. ممحاة مطاطية

يمكن استخدام ممحاة مطاطية لإزالة الخدوش بلطف. سيؤدي الاحتكاك الناتج عن حركة التلميع إلى تليين الممحاة ويجعلها تملأ الخدش بلطف.

5. الزيت النباتي

إضافة قطرة صغيرة من الزيت النباتي إلى الخدش وفركه يمكن أن يخفي الخدش البسيط.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذا مجرد إصلاح مؤقت وأنه من المرجح أن يصبح الخدش مرئيًا مرة أخرى بمرور الوقت.