هذه الأجهزة خارج نظام التشغيل iOS 18 القادم من أبل

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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من المتوقع أن تطلق شركة أبل نظام التشغيل الجديد الخاص بها في شهر يونيو المقبل والذي يمكن أن يقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن لن تكون جميع أجهزة iPhone متوافقة مع التحديث الجديد.

لن يتمكن أي شخص لا يزال يستخدم أجهزة iPhone التي تم إصدارها قبل عام 2018، بما في ذلك سلسلة SE وطراز 8 Plus أو الإصدارات الأقدم، من الاستفادة من نظام التشغيل الجديد iOS 18.

لن تكون أجهزة iPhone الأقدم متوافقة بسبب شرائح الأجهزة القديمة التي تحتوي على معالج أبطأ وذاكرة أقل لا يمكنها دعم الميزات عالية الطاقة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

من المقرر أن يكون نظام التشغيل لهذا العام هو "التحديث الأكبر" لشركة أبل حتى الآن والذي يمكن أن يشترك مع AI Gemini من غوغل، والذي من شأنه إنشاء صور وكتابة مقالات بناءً على مطالبات بسيطة على iPhone لأول مرة.

من المتوقع أن تكشف شركة أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو.

ستحتاج الأجهزة الذكية إلى شريحة A12 Bionic الداخلية من أبل لتكون متوافقة مع تحديث iOS 18 الذي تم تقديمه عندما أصدرت الشركة طرازي iPhone XR وiPhone XS في عام 2018.

لن يتمكن iPhone المزود بشريحة A11 Bionic (iPhone X و8 و8 Plus) وشرائح A10 Fusion (iPhone 7 و7 Plus) أيضًا من دعم التحديث الجديد.

عادةً ما توقف شركة أبل طرازات iPhone التي لا يمكنها مواكبة إصدار iOS الجديد، ولكن هذا العام ستحتفظ بالسلسلة السابعة والثامنة.

إذا لم يكن جهاز iPhone الخاص بك من طراز السلسلة 11 إلى 15 أو الجيل الثاني والثالث SE و XR وXS وXS Max، فيمكنك توقع فقدان الوصول إلى iOS 18 وجميع تحديثات البرامج المستقبلية.

من المتوقع أن تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple على تحسين Siri، مما يمكنها من تقديم إجابات أكثر دقة بينما سيقوم تطبيق الرسائل "بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا"، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ.

وكتب جورمان في رسالته الإخبارية Power On : "لقد قيل لي أن نظام التشغيل الجديد يُنظر إليه داخل الشركة باعتباره أحد أكبر تحديثات iOS - إن لم يكن الأكبر - في تاريخ الشركة".

أجهزة آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18

ايفون اكس ار

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

آيفون SE الجيل الثاني والثالث

ايفون 11، برو، ماكس

ايفون 12، ميني، برو، برو ماكس

ايفون 13، ميني، برو، برو ماكس

ايفون 14، 14 بلس، 14 برو، 14 ماكس

ايفون 15، بلس، برو، برو ماكس

أجهزة iPhone غير المتوافقة مع iOS 18

آيفون 5 أس

ايفون 6

ايفون 6 بلس

ايفون 7

ايفون 7 بلس

ايفون 8

ايفون 8 بلس

آيفون SE الجيل الأول