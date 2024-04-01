«غوغل»: المستخدمون يتسوقون مليار منتج يومياً ويشاهدون 45 ملياراً

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية «غوغل»، تحديثاً لخدمة التسوق عبر الإنترنت، يستهدف تسهيل عثور المستخدم على نتائج بحث للتسوق توافق تفضيلاته الشخصية.

وتتيح الخاصية الجديدة، تقييم منتجات مختلفة من أجل الحصول على إرشادات وتوصيات للمساعدة عند تسوق ملابس وأحذية وكماليات عبر «غوغل».

وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي تواصل فيه «غوغل» منافسة شركات تجارة تجزئة كبرى مثل «أمازون وول مارت» التي أطلقت خصائص جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وعندما يبحث المستخدم على «غوغل التسوق» عن شيء مثل قمصان بولو رجالي مثلاُ، سيظهر أمامه قسم جديد باسم «توصيات لنمط اللبس»، حيث يمكنه تصنيف الخيارات تصاعدياً أو تنازلياً. كما يمكن للمستخدم أيضاً استخدام إشارة التمرير الشبيهة بخاصية «تندر» لتقييم المنتجات. وإذا لم يكن المستخدم متأكداً من تقييمه، يمكنه تخطي هذه الخطوة.

وبعد قيامه بتقييم مجموعة من المنتجات، سيعرض محرك «غوغل» النتائج المتوافقة مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.

تفضيلات مستخدم

وإذا لم يظهر في نتائج البحث ما يريده المستخدم، ستتيح «غوغل» له إمكانية تقييم المزيد من المنتجات لمشاهدة المزيد من نتائج البحث. وسيحتفظ محرك «غوغل» بتفضيلات المستخدم، وبالتالي فعندما يعود للبحث في وقت لاحق عن «قمصان بولو للرجال» مرة أخرى ستظهر قائمة الترشيحات وفقاً لتفضيلاته السابقة.

وتتيح «غوغل» الخاصية الجديدة لكل مستخدمي خدمة «تسوق غوغل» على الأجهزة المحمولة، أو تطبيق «غوغل» للأجهزة الذكية في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة في المزيد من الدول، ولا متى ستفعل ذلك.

تقول «غوغل» إن المستخدمين يتسوقون أكثر من مليار منتج يومياً على منصتها، ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج على صفحة نتائج البحث الخاصة بهم.