فيدليتي تخفض تقييمها لحصتها في «X» بنسبة 5.7 % في فبراير

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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خفض صندوق النمو الذي يستثمر بالشركات الكبرى التابع لـ«فيدليتي»، قيمة حصته في «X» بنسبة 5.7% في فبراير، ما يعني انخفاضاً نسبته 73% في قيمة الشركة التي عُرفت سابقاً بـ«تويتر» منذ شراء إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي.

وخفضت شركة «فيدليتي» قيمة حصتها بشركة التواصل الاجتماعي «X» المملوكة لإيلون ماسك بنحو 10% في يناير، أي بعد شهر واحد فقط من إعلانها عن ارتفاع قيمة الحصة.

مساعدة

وقدرت فيدليتي، التي حصلت على حصتها في «X» عبر مساعدة إيلون ماسك على إكمال استحواذه البالغة قيمته 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، قيمة حصتها بمبلغ 5.28 ملايين دولار كما في 29 فبراير، وفقاً لتقرير نُشر يدرج ممتلكات الصندوق. وقبل شهر، كانت القيمة 5.6 ملايين دولار.

وانخفضت القيمة الإجمالية لحصة صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لـ«فيدليتي» في «X» بنسبة 73% منذ استحواذ ماسك، ما يشير إلى انخفاض مماثل في قيمة الشركة لأن الصندوق لم يكشف عن أي تغيير في مركزه في «X».

جذب معلنين

وتحاول «X» جذب المعلنين مرة أخرى، منذ استحواذ ماسك على الشركة. وذكرت بلومبرغ، أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.

ولم ترد «فيدليتي» و«X» على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق والتي تم إرسالها خارج ساعات العمل العادية.