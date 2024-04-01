عدد مشتركي تقنية 5G في الصين يتجاوز 850 مليوناً

المصدر: بكين - د.ب.أ

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بلغ عدد مشتركي تقنية «5G» للاتصالات في الصين، 851 مليوناً حتى نهاية فبراير الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويمثل الرقم %48.8 من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المحمولة عبر أي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين أو «تشاينا برودنت». وبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات الهواتف المحمولة في الصين، 1.75 مليار حتى نهاية فبراير، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين هي: «تشاينا تيليكوم» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم».

كما كشفت البيانات، عن أن عدد مشتركي النطاق العريض الثابت عبر هذه الشركات الثلاث، بلغ 643 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، حيث يمثل مستخدمو النطاق العريض ما نسبته 7.26% من الإجمالي.