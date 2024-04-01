تسريب بيانات ملايين العملاء ونشرها على «الويب المظلم»

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت شركة AT&T؛ إحدى كبريات شركات الاتصالات الأمريكية، أنها تحقق في حادث تسريب وقع قبل أسبوعين أدى إلى نشر بيانات ملايين العملاء على «الويب المظلم»؛ وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج خاصة. وأعادت الشركة، تعيين رموز المرور الخاصة بـ 7.6 ملايين مستخدم حالي تأثروا، وقالت إنها تتواصل بنشاط مع هؤلاء العملاء، إلى جانب 65.4 مليون من أصحاب الحسابات السابقين الذين تعرضت بياناتهم أيضاً للتسريب.

وكتبت الشركة في بيان صحافي: «حتى اليوم، لم يكن لهذا الحادث تأثير مادي على عمليات AT&T».

ووجدت المراجعة الأولية لشركة AT&T، أن البيانات المسربة تعود إلى العام 2019 تقريباً أو قبل ذلك، وتضمنت معلومات شخصية مثل الأسماء، وعناوين المنازل، وأرقام الهواتف، وتواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، فيما لم تحتوي مجموعة البيانات على معلومات مالية شخصية أو سجل المكالمات.

وشجعت شركة AT&T، المستخدمين الذين سيتلقون بريداً إلكترونياً إذا تأثروا، على إعداد حسابات تنبيه للاحتيال ومراقبة نشاط حساباتهم وتقارير الائتمان الخاصة بهم. ولم تحدد الشركة بعد مصدر التسريب.

وفي فبراير الماضي، واجه عملاء AT&T، انقطاعاً في الخدمة الخلوية لمدة ساعات، وأوضحت الشركة أنه ناتج عن مشكلة في النظام، وليس هجوماً إلكترونياً. واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة، جون ستانكي، لاحقاً عن هذا الحادث وقدم أرصدة العملاء للمتضررين.