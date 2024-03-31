إطلاق نسخة جديدة من خدمة «يوتيوب شورتس» للمشتركين فقط

المصدر: د ب ا

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أطلقت منصة نشر الفيديوهات يوتيوب نسخة جديدة من خدمة يوتيوب شورتس للفيديوهات القصيرة للمشتركين فقط، وتسمح لمنتجي المحتوى بمشاركة فيديوهاتم القصيرة حصريا مع مشتركيهم الذين يدفعون مقابل المشاهدة.

وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الوصول إلى محتوى إضافي، إلى جانب المزايا الحالية التي تتضمن أشياء مثل تخصيص رموز تعبيرية وملصقات ومشاهدة البث المباشر وغير ذلك.

ويمكن أن تشجع الخاصية الجديدة واسمها "فيديوهات قصيرة للأعضاء فقط" على يوتيوب المستخدمين على الاشتراك في عضوية مدفوعة على المنصة. وتقول يوتيوب إن منتجي المحتوى يمكن أن يستخدموا الخيار الجديد لمشاركة إعلان خاص أو نشر منتج أو اتفاق محدد الوقت.

كما يمكن لمنتجي المحتوى استخدام الخاصية الجديدة للدخول في حوار مباشر في صورة أسئلة وإجابات مع المشاهدين، أو عرض مشاهد الكواليس أو لقطات مع فيديوهات منتظر عرضها في وقت لاحق.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في الوقت الذي فتحت فيه منصة تيك توك المنافسة لخدمتها المدفوعة أمام المزيد من صناع المحتوى. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تيك توك إعادة تسمية أداة تحقيق الدخل من بث الفيديوهات مباشرة المعروفة باسم "الاشتراك المباشر" إلى "الاشتراك" مع السماح لصناع المحتوى الذين لا يقدمون بثا مباشرا بالاستفادة منها.

وتعني هذه الخطوة أن صناع المحتوى العاديين سيتمكنون من نشر مقاطع فيديو حصرية لا يمكن مشاهدتها إلا للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.

وبعد رفع الفيديو القصير على منصة يوتيوب، يمكن لصناع المحتوى اختيار جعلها متاحة فقط للمشتركين في قناتهم، من خلال خيار "الأعضاء فقط" في قسم "العرض". كما يمكن لصناع المحتوى تحديد فيديو موجود لكي يظهر للمشتركين فقط.

علاوة على ذلك يمكن لصناع المحتوى وضع جدول زمني لنقل الفيديو من فئة الاعضاء فقط إلى النشر العام لكي يتيحوا للمشتركين فرصة مشاهدة المحتوى قبل الآخرين بفترة من الوقت.