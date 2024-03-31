لينكد إن تختبر إضافة خدمة الفيديوهات القصيرة إلى تطبيقها

المصدر: د ب ا

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تختبر منصة التواصل الاجتماعي للمهنيين لينكد إن خاصية جديدة للسماح بنشر الفيديوهات القصيرة على طريقة تطبيق تيك توك على تطبيقها.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه مع الاختبار الجديد تنضم منصة لينكد إن إلى عدد متزايد من التطبيقات التي أطلقت خدمة الفيديوهات القصيرة على غرار تيك توك ومنها إنستغرام ويوتيوب وسناب شات ونتفليكس.

يذكر أن أوستن نل مدير تخطيط في وكالة لمؤثري شبكات التواصل الاجتماعي تدعى ماكيني أول من رصد بدء اختبار الخاصية الجديدة على منصة لينكد إن. ونشر نل عرضا قصيرا على منصة لينكد إن يكشف الخاصية الجديدة، التي تظهر على شريط التصفح على تطبيق لينكد إن في صورة زر باسم "فيديو".

وبمجرد النقر على زر "فيديو" ستدخل إلى مربع لعرض الفيديوهات القصيرة التي يمكن للمستخدم تصفحها ومشاهدتها. كما يمكن للمستخدم التعبير عن الإعجاب بالفيديو أو كتابة تعليق عليه أو مشاركته مع آخرين. ولم تكشف شركة لينكد إن مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية تحديد الفيديوهات التي ستظهر على صفحة كل مستخدم.

وتشبه الإضافة الأخيرة خدمات بث الفيديوهات القصيرة على التطبيقات الأخرى، لكن في حين أن الفيديوهات على التطبيقات الأخرى تقدم محتوى متنوعا من الكوميديا إلى فيديوهات الطهي، فإن فيديوهات لينكد إن ستركز على الوظائف والمهن. وفي حين يمكن للمستخدم دائما نشر فيديوهات على لينكد إن، فإن التخصيص الأخير يستهدف زيادة التواصل والاستكشاف على المنصة من خلال توفير فيديوهات قصيرة يمكن للمستخدمين مشاهدتها بسرعة.

وتقول لينكد إن المملوكة لمجموعة مايكروسوفت الأمريكية إن الفيديوهات أصبحت أحد الأشكال التي يرغب فيها المستخدمون بشكل متزايد من أجل التعلم من المهنيين والمحترفين، ولذلك بدأنا اختبار طريقة جديدة تتيح للمستخدمين استكشاف الفيديوهات المناسبة لاهتماماتهم. ونظرا لآن اختبار هذه الخاصية مازال في مراحله الأولى، فإن عددا قليلا من المستخدمين هم الذين يمكنهم الوصول إليها على التطبيق حاليا.