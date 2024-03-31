الصين تطلق أكبر شبكة «5G-A» تجارية في العالم

المصدر: بكين - وام

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أعلنت شركة «تشاينا موبايل»، أكبر شركة اتصالات في الصين، عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المتقدمة «5G-A»، وكشفت عن قائمة أولية تضم 100 مدينة وضعت خططاً لتسويق هذه الشبكة المتطورة.

كما أعلنت الشركة، عن خطط لتوسيع شبكة «5G-A» إلى أكثر من 300 مدينة خلال عام 2024، بهدف إنشاء أكبر شبكة تجارية من هذا الجيل في العالم.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن تقنيات «5G-A (5.5G)» تمثل مرحلة مهمة في التطور من «5G» إلى «6G»، حيث تعد بزيادة سعة الشبكة بمقدار عشرة أضعاف، وتتميز بمزايا مثل السرعات الأعلى، والاتصال الأكبر، وزمن الوصول الأقل مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية.

كما تدمج شبكة «5G-A» التقنيات الحسية والذكاء الاصطناعي وشبكة متعددة الطبقات تمتد من الفضاء إلى الأرض، ومن المتوقع أن تعزز وتوسع بشكل كبير التطبيقات الحالية التي يستخدمها الأفراد والصناعات.