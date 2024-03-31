«أوبو» تطلق «رينو 11 F 5G» عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أوبو»؛ العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر هاتفها الذكي «رينو11 F 5G» عالمياً، والذي يتميز بتصميمه اللافت والنابض بالحياة وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميغابكسل وشاشة أموليد بلا حواف تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، ليضمن مزيجاً رائعاً من الأناقة والتجارب الذكية.

وقال تشي زوو، رئيس «أوبو» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يرتقي الهاتف بتجربة استخدام الهواتف الذكية بفضل تصميمه المتطور وقدرات الكاميرا الاستثنائية، ويعكس بلا شك التزامنا في أوبو بالابتكار وتعزيز رضا المستخدمين».

ويتميز الهاتف بهيكله النحيف الذي يأتي بسُمك 7.54 ملم فقط ووزن مريح للغاية يبلغ 177 جراماً، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة من المراسلة واللعب والمشاهدة، وليسهل حمله في اليد والجيب أيضاً.

ويقدم الهاتف باللون الأزرق المحيطي تصميم الجسيمات المغناطيسية من أوبو، مع موجات متلألئة وطلاء يشبه الزجاج، ليبدو كأن المحيط يتلألأ باللون الأزرق السماوي والأبيض، فيما يتميز الهاتف باللون الأخضر النخيلي بطبقات من اللون الزمردي والأخضر العميق مع بريق خفيف، حيث تم تصنيع هذا اللون باستخدام تقنية «أوبو جلو» الحصرية، والتي تستخدم بلورات متلألئة صغيرة محفورة على مستوى مجهري لإضفاء لمسة ناعمة وسلسة.

وتعكس الكاميرا بتقنية Sunshine Ring الأنيقة الضوء بأسلوب لافت، فيما يضمن الهاتف مقاومة الرذاذ وفق معيار IP65، بما يعزز قدرته على تحمل هطول الأمطار بكل سهولة.

ويمكن استخدام الهاتف لسنوات، حيث تم اختبار جودته ومتانته لتحمل 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 محاولة لتوصيل وإخراج وصلة الشحن USB-C، ما يضمن تجربة استثنائية تلبي تطلعات المستخدمين.

وعند تشغيل الهاتف تتألق شاشة الأموليد التي تأتي بحجم 6.7 بوصات بلا حواف وبمعدل تحديث 120 هرتز وتقنية العرض النابضة بالحياة، وتعمل حدود الشاشة فائقة النحافة والتي تأتي بمقاس 1.47 ملم على جانبي الشاشة على ضمان استخدام كافة مساحة الشاشة الكبيرة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.4% لتجربة مشاهدة واستخدام لا مثيل لها.