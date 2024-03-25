«X» تسمح بشراء باقات إضافية

المصدر: سان فرانسيسكو - (د ب أ)

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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «X»، خدمة جديدة لمستخدمي واجهة تطبيقات البرمجة (أيه. بي. آي) الخاصة بهم، تتيح لهم شراء باقات إضافية لإرسال المزيد من التغريدات في الشهر بعد الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لهم قبل انتهاء الشهر.

وتتيح الأدوات الجديدة لمطور التطبيقات، بث ما يصل إلى 10 آلاف مشاركة مقابل 100 دولار، إذا استنفد الحد الأقصى المسموح به للمشاركات وفقاً لفئة اشتراكه الشهري في منصة «X».

وفي العام الماضي، قلص إيلون ماسك الوصول المجاني إلى واجهة البرمجة (أيه. بي. آي) وأطلق فئات اشتراك جديدة مدفوعة الأجر تبدأ من 100 دولار شهرياً، وفيما بعد أطلقت المنصة فئة اشتراك بقيمة 5000 دولار شهرياً بحدود قصوى أعلى.

وعلى الرغم من ذلك لم يكن في مقدور المطورين إرسال المزيد من التغريدات إذا وصلوا إلى الحد الأقصى المسموح لهم به وفقاً لفئة الاشتراك في الشهر، وكان عليهم إما الانتظار حتى بداية الشهر الجديد وإما ترقية اشتراكهم إلى فئة أعلى وأغلى، وفق موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا.

ويمكن للمستخدم مع الخدمة الجديدة، شراء مساحة إضافية في الشهر تتيح له إرسال المزيد من التغريدات بعد الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التغريدات الذي تسمح به فئة الاشتراك. ومع ذلك هناك حد أقصى لعدد مرات إعادة شحن الحساب وهي 10 مرات في الشهر للفئة الأساسية ذات الـ 100 دولار شهرياً و5 مرات في الشهر للفئة العليا ذات الـ5000 دولار شهرياً.