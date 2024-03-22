إنشاء مركز التميز الصناعي «X.0» في مجمع الشارقة للبحوث

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، عن تعاونه مع «ماكس بايت تكنولوجي»، الشركة الهندية العاملة في مجال التصنيع والتحول الرقمي في الإمارات ومقرها أبوظبي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مركز التميز الصناعي Industry X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ليكون الرائد في مجال تطوير الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية المتقدمة في المنطقة وتبني أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة التعاون بينهما أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ وقع كل من حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي.

وتركز ماكس بايت، على حلول الرقمنة الصناعية والروبوتية وإزالة الكربون لتعزيز الإنتاجية والمرونة والنمو داخل القطاع الصناعي.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «اختارت ماكس بايت الشارقة مقراً إقليمياً لها، ليوفر مركز التميز الصناعي Industry X.0 حلولاً للقطاع الصناعي وخاصة الصناعات المتقدمة في مجالات الصحة والاستدامة، وسيكون هذا المركز بمثابة منصة لتلاقي القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي من خلال مركز الأبحاث والصناعات المتقدمة لماكس بايت في المجمع».

وقال رامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي: «يسعدنا إنشاء مركز التميز المتقدم للصناعة X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي يعد بمثابة مركز ابتكار دايناميكي في هذه المنطقة، هذا هو المكان الذي سيتجه إليه المصنعون المبتكرون لصياغة مستقبلهم من خلال تأهيل وتطوير كوادر بشرية تتمتع بمهارات جديدة».