«ديار لإدارة المرافق» تتحول إلى «أونتيغرا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ديار لإدارة المرافق»، المزود لحلول إدارة المرافق والشركة التابعة لـ«ديار للتطوير»، عن هوية علامتها التجارية الجديدة «أونتيغرا» (Ontegra)، إيذاناً ببداية رحلةٍ تحولية لتوفير الحلول المتكاملة والقائمة على التكنولوجيا في مجال إدارة المرافق.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشياً مع التزام المجموعة بتعزيز التميز التشغيلي، وإرساء معايير جديدة للكفاءة بالاستعانة بالابتكار والاستدامة.

ومع تغيير هوية علامتها التجارية، ستقدم «أونتيغرا» خدمات جديدة تركز بشكل أكبر على استخدام الذكاء الاصطناعي لرقمنة خدماتها. كما ستنتقل «أونتيغرا» إلى استخدام نظام «مايكروسوفت»، مؤكدة التزامها بالبحث والتطوير.

وستتيح الأفكار والرؤى المباشرة حول التحولات في طلبات المستهلكين للشركة إمكاناتٍ أكبر لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول العملاء.

ويشير مصطلح «أونتيغرا»، المشتق من كلمتي (Onward) و(Integration)، إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مع الالتزام بالتميز التشغيلي، ما يعكس التزام الشركة بمبادئ وأهداف SMART (منظومةٌ مستدامة ودقيقة ومرنة وموثوقة وقائمة على التكنولوجيا) لاستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة العملاء وضمان إدارة مستدامة للأصول والمباني.

مساعدان صوتيان

وأعلنت الشركة أيضاً عن خططها لطرح مساعدين صوتيين جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، هما «تيكي» (Techi) و«أليغرا» (Alegra) بالاستعانة بتقنيتي (OpenAI) و(ChatGPT)، خلال الأشهر المقبلة.

ويعدّ «تيكي» مساعد عمليات داخلي متعدد اللغات، يمكنه محاكاة المحادثات البشرية وتنفيذ مجموعة من المهام، مثل جدولة المواعيد وإعداد عروض الأسعار وإنشاء الفواتير وغيرها. وبالمثل، يوفر «أليغرا» دعماً قائماً على الذكاء الاصطناعي للعملاء، ليحل محل موظف مكتب المساعدة التقليدي في تقديم خدمة عملاء سريعة وفعالة. وتؤكد «أونتيغرا» على التزام الشركة بالرقمنة الكاملة للعمليات الداخلية وعمليات مكتب المساعدة، وريادة التحول الرقمي.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «تُمثل خطوة تجديد العلامة التجارية لديار لإدارة المرافق قفزة نوعية تواكب توجهنا نحو عصر جديد وتركيزنا على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لمساعدتنا على تحسين كفاءتنا التشغيلية وجودة خدماتنا خاصةً وأن تبنّي التحول الرقمي بات ضرورةً في عالم اليوم، وركيزةً للتحول نحو المستقبل، فضلاً عن كونه يتيح لنا تلبية احتياجات العملاء بطريقة أكثر تكاملاً. و تُعد هذه الخطوة نقطة الانطلاق نحو المزيد من النقلات النوعية المقبلة. وسنرسم مع»أونتيغرا«مساراً نحو مستقبل تكون فيه عملياتنا أكثر استدامة، ومنهجياتنا أكثر مرونة».

تعلم الآلة

وقال عدنان جبري، مدير عام «أونتيغرا»: «نحن سعداء بتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية وتحويل هويتنا التجارية من ديار لإدارة المرافق إلى أونتيغرا من أجل مستقبل جديد.

وتمثل رؤيتنا للتكامل السلس لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي مع عملياتنا الأساسية نقطة تحول هامة في هذه الرحلة المستقبلية.

كما يعد هذا التحول خطوةً كبيرة تؤثر على كل جانب من جوانب أعمالنا، بدءاً من العمليات الداخلية إلى علاقات العملاء، وهو أكثر من مجرد قرار استراتيجي».

وأضاف: في إطار مواكبتنا للمعايير العالمية، فإننا نلتزم باعتماد أحدث التقنيات لإحداث تحوّل جذري في تجارب العملاء وتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة.