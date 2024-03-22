مساهمو «بيانات» و«الياه سات» يصوتون على الاندماج في 25 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت كل من شركة «بيانات ايه اي بي ال سي»، المتخصصة في مجال توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، تعميماً لعقد اجتماعي الجمعية العمومية للشركتين بالتزامن يوم 25 أبريل 2024، حيث سيصوت المساهمون على الاندماج المقترح به بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في 19 ديسمبر 2023 عن تصويت مجلسي إدارتيهما بالإجماع على رفع توصية للمساهمين بالموافقة على الاندماج.

وسيثمر الاندماج المقترح بين «بيانات» و«الياه سات» عن إنشاء شركة «سبيس 42» المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع إمكانات كبيرة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.

كما ستتمتع «سبيس 42» بمكانة متميزة تتيح لها تقديم قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة من خلال خدماتها وحلولها المبتكرة عبر جميع قطاعات الأعمال. ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن «بيانات» و«الياه سات» للسنة المالية 2023 يصل إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 2.8 مليار درهم وصافي الدخل إلى 637 مليون درهم، الأمر الذي يعكس المكانة المتميزة لشركة «سبيس 42» بما يمكنها من تعزيز نطاق خدماتها ومنتجاتها، ويوفر فرصاً أكبر لتحقيق التكامل بين العمليات.

وسوف تتمكن «سبيس 42» أيضاً من تحقيق التميّز في السوق عبر تقديم قيمة عالية، والاستفادة من وفورات الحجم، إضافةً إلى تحسين ربحيتها عبر سلسلة القيمة. وستتيح هذه الخطوة أيضاً لشركة «سبيس 42» الاستفادة من اتجاهات السوق سريعة التطور واغتنام فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية.

وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ومختلف الهيئات الدولية، وموافقة مساهمين يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية مُكتملة النصاب القانوني لكل من شركة «بيانات» و«الياه سات». وستواصل «بيانات» و«الياه سات» العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج.