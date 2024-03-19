اختراق 34 مليون حساب ألعاب وبرنامج ذكاء اصطناعي في 3 سنوات

المصدر: (دبي - البيان )

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اكتشف خبراء «كاسبرسكي» كميات مذهلة من بيانات تسجيل الدخول المسروقة أثناء إجرائهم تحليلاً في ضوء المؤتمر العالمي للجوال 2024. عند التحقيق في أسواق الإنترنت المظلم لبيانات تسجيل الدخول المسروقة من مواقع الذكاء الاصطناعي والألعاب الشهيرة، وجد متخصصو الأمن السيبراني، أنه على مدى 3 سنوات مضت، اخترقت بيانات تسجيل الدخول لـ34,000,000 من مستخدمي Roblox (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر برمجيات خبيثة، وجرى تسريب هذه البيانات على الويب المظلم. وفي عام 2023، زاد عدد بيانات الاعتماد المسروقة لمستخدمي ChatGPT بمقدار 33 ضعفاً مقارنة بعام 2022، حيث تم نشر 664,000 سجل مع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الإنترنت المظلم.

ويتم اختراق سجلات تسجيل الدخول لمختلف خدمات الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور، والترجمة، وضبط النص، وروبوتات المحادثة، وحتى مولدات الصوت، بسبب شعبيتها المتزايدة. على سبيل المثال، على مدار السنوات الثلاث الماضية، اخترق ما يقرب من 1,160,000 من سجلات تسجيل الدخول إلى التطبيقات (أسماء المستخدمين وكلمات المرور) لأداة تصميم الرسوميات عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Canva» ببرمجيات خبيثة لسرقة البيانات. كما أظهرت بيانات كاسبرسكي أن بيانات الاعتماد هذه ظهرت على منتديات الإنترنت المظلم وقنوات تطبيق Telegram المريبة. وبالنسبة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المشهور الآخر، Grammarly، تمت سرقة حوالي 839,000 من سجلات تسجيل دخول المستخدمين بين عامي 2021 و2023.

كما شهدت واحدة من أشهر شركات الذكاء الاصطناعي، OpenAI، تسريب سجلات تسجيل دخول المستخدمين نتيجة لأنشطة برمجيات سرقة المعلومات، حيث جرى اختراق 688,000 من بيانات اعتماد ChatGPT بين عامي 2021 و2023 وتم العثور عليها في قنوات مريبة. كما يجدر بالذكر أنه في العام الأخير الذي شهد اعتماد روبوتات المحادثة على نطاق واسع، ارتفع عدد أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي جرى تسريبها بنحو 33 مرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 664,000 سجل.

وبين عامي 2021 و2023، تم اختراق ما يقرب من 34,000,000 من بيانات اعتماد Roblox ونشرها على الإنترنت المظلم، مما حول اللعبة إلى هدف مثمر للغاية للمجرمين السيبرانيين الذين يستخدمون البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات. ومما يثير القلق، أن عدد الحسابات المخترقة لهذه اللعبة الشعبية للأطفال يتزايد تدريجياً كل عام. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع هذا الرقم بنسبة 231%، من حوالي 4,700,000 في عام 2021، إلى 15,500,000 في عام 2023. بشكل عام، ارتفع متوسط عدد الحسابات المخترقة في مجموعة من 11 منصة أو ألعاب عشوائية أخرى (مثل Twitch وElectronic Arts وSony PlayStation وSteam وغيرها، بنسبة 112% منذ عام 2021.