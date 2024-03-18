«إنستغرام» يطور خريطة لتحديد أماكن الأصدقاء

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطور تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» المملوك لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، خاصية جديدة ستتيح عرض أماكن وجود أصدقاء المستخدم في أي لحظة على خريطة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خيار «خريطة الأصدقاء» سيشبه في حال إضافته خيار الخريطة المماثلة في تطبيق سناب شات، مشيراً إلى أن شركة ميتا المالكة أكدت بالفعل تطوير الخاصية الجديدة.

وستتيح الخريطة المنتظرة لمستخدمي انستغرام، عرض الأماكن الفعلية لوجود أصدقائهم، وفق المهندس ألساندرو بالوزي، صاحب السجل الحافل في أعمال التحديثات والإضافات إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها أو إطلاقها.

ونشر بالوزي، لقطات تظهر أن خريطة انستغرام ستسمح للمستخدمين بالتحكم في خيار إظهار مكان وجودهم أمام أصدقائهم. ولن تكون خاصية الخريطة أول مرة يضيف فيها انستغرام خاصية مشابهة لخصائص في تطبيق سناب شات كما حدث عام 2016 عندما سمحت للمستخدمين بخيار «ستوريز».