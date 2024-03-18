«آيفون» بنظام أندرويد العام المقبل!

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل»، اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية «آيفون» إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل، كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في تحويله إلى العمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية لا تزال صعبة للكثيرين من المستخدمين، نظراً لأن أبل لا تزال ترفض حتى الآن المساعدة في توفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.

وأعلنت «أبل»، أن خيار التحويل سيكون متاحاً للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وقالت «أبل» في بيان، إنها تطور حلاً يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة على تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون.

كما تستهدف «أبل»، أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على الجهاز نفسه بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لأبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، قانوناً يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت. ويستهدف القانون، منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية. وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن، 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفا بيت المالكة لشركة غوغل، وميتا المالكة لشبكتي فيسبوك، وإنستغرام، إلى جانب تيك توك الصينية.