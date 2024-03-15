اتفاق بين «الياه سات» و«إي آند الإمارات» لتوفير مزايا الاتصالات الفضائية بالهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة «الياه للاتصالات الفضائية»، مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند الإمارات»، ستصبح بموجبها «إي آند الإمارات» أول مشغل اتصالات يتعاون مع «الياه سات»، في إطار استراتيجية الاتصال المباشر بين الهواتف الذكية والأقمار الصناعية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«الياه سات»: «هذه واحدة من مجموعة اتفاقيات نعمل على إتمامها مع اللاعبين الرئيسيين بالقطاع كجزء من استراتيجية «الياه سات» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «تفتح الشراكة حقبة جديدة من الاتصال العالمي. وتعتز «إي آند الإمارات» بأن تكون أول مشغل اتصالات ينضم إلى استراتيجية «الياه سات» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، إلى جانب تسخير قدراتنا لتعزيز مرونة الاتصال في أي وقت ومكان. والشراكة خطوة مهمة لسد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستقبل القطاع نحو آفاقٍ جديدة».