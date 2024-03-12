ماسك يعتزم جعل برنامج يستند إليه روبوت الدردشة غروك مصدراً مفتوحاً

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إيلون ماسك الاثنين أن شركته الناشئة "اكس ايه آي" ستجعل هذا الأسبوع برنامجها الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها "غروك"، مصدرا مفتوحا.

واعتبر عدد كبير من المراقبين أنّ هذا القرار يشكل ضربة جديدة لشركة "أوبن ايه آي" التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتها عام 2018.

وكان ماسك رفع في مطلع مارس دعوى على "أوبن ايه آي" ومدرائها لانتهاكهم عقدها التأسيسي. وأكد الملياردير انهم اعتمدوا مقاربة تجارية بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.

وأشار محامو ماسك إلى أنّ "أوبن ايه آي" خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها "جي بي تي 4".

أما "أوبن ايه آي" فاعتبرت أنّ الدعاوى التي رفعها ماسك ودفاعه عن "المصادر المفتوحة" يعكسان استياءه بعد مغادرته الشركة.

وقالت في مستند رُفع إلى المحكمة "بعدما رأى ماسك التقدم التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الشركة، بات يريد تحقيق النجاح نفسه".

وأضافت ان "ماسك يدعي أنه يلاحق الشركة قضائيا لصالح البشرية، لكنّ الحقيقة هي (...) أنه اتخذ هذه الخطوة لتعزيز مصالحه التجارية الخاصة".