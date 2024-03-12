«غوغل» تعدل سلوك «جيميناي» اليساري!

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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قال سيرجي برين، المؤسس المشارك في شركة «غوغل»، لمجموعة من المتحمسين للذكاء الاصطناعي إنه خرج من تقاعده «لأن مسار الذكاء الاصطناعي مثير للغاية».

وكان سيرجي يتحدث إلى رواد أعمال في «إيه جي آي هاوس» بمنطقة هيلزبورو، كاليفورنيا، جنوب سان فرانسيسكو، حيث كان المطورون والمؤسسون يختبرون نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميني» من «غوغل». ويرمز «إيه جي آي» إلى الذكاء الاصطناعي العام، الذي يمكنه إكمال المهام بنفس مستوى البشر أو أفضل.

وخلال الرد على أسئلة الجمهور، ناقش برين تأثير الذكاء الاصطناعي على البحث وكيف يمكن لشركة «غوغل» الحفاظ على مكانتها في سوقها الأساسي مع استمرار الذكاء الاصطناعي في النمو. وعلق أيضاً على الإطلاق المعيب الشهر الماضي لمولد الصور من غوغل، الذي سحبته الشركة بعد أن اكتشف المستخدمون معلومات غير دقيقة وردوداً مشكوكاً فيها.

وقال برين «لقد أفسدنا بالتأكيد عملية توليد الصور. أعتقد أن ذلك كان في الغالب بسبب عدم إجراء اختبارات شاملة. ومن المؤكد أن ذلك، لأسباب وجيهة، أزعج كثيراً من الناس». وقالت «غوغل» إنها تخطط لإعادة إطلاق ميزة توليد الصور قريباً.

وفي بعض الإجابات كان برين يقول إنه يقدم إجابات «شخصية»، بدلاً من تمثيل الشركة. وقال «إن رؤية ما يمكن أن تفعله هذه النماذج عاماً بعد عام أمر مذهل». وفيما يتعلق بالتحديات الأخيرة مع جيميناي التي أدت إلى نتائج صور معيبة، قال برين إن الشركة ليست متأكدة تماماً من سبب ميل الردود إلى اليسار، بالمعنى السياسي.

وأضاف «لم نفهم تماماً سبب ميله إلى اليسار في كثير من الحالات»، لكن «هذه ليست نيتنا». وأضاف برين أن الشركة قامت مؤخراً بإجراء تحسينات في الدقة بنسبة تصل إلى 80% في بعض الاختبارات الداخلية.

وتمثل تعليقات برين المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول تنفيذي في الشركة عن مسألة جيميناي في لقاء مباشر. وقال برين إن غوغل ليست وحدها في كفاحها لتحقيق نتائج دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. واستشهد بخدمات «تشات جي بي تي» من وخدمات «جروك» كأدوات للذكاء الاصطناعي «تقول بعض الأشياء الغريبة جداً الموجودة والتي تبدو بالتأكيد في أقصى اليسار، على سبيل المثال».

وأضاف أن الهلوسة، أو الاستجابات الخاطئة لمطالبة المستخدم، لا تزال «مشكلة كبيرة في الوقت الحالي». وتابع «لقد جعلناهم يهلوسون بشكل أقل فأقل بمرور الوقت، لكنني بالتأكيد سأكون متحمساً لرؤية اختراق يقترب من الصفر». «لكن لا يمكنك الاعتماد على الاختراقات فحسب، لذلك أعتقد أننا سنستمر في القيام بالأشياء الإضافية التي نقوم بها لخفضها بمرور الوقت».