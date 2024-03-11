المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ادعت منصة محادثة آلية بالذكاء الاصطناعي منافسة للمنصة الأشهر «شات جي.بي.تي»، قدرتها على معرفة متى يحاول المستخدمون اختبارها؟، بحسب مطورين في شركة أنثروبيك، ما يمثل مستوى جديداً للإدراك لدى منصات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكتب أليكس ألبرت، المهندس في أنثروبيك على منصة «X» للتواصل الاجتماعي: «عندما أجرينا هذا الاختبار لاحظنا بعض السلوكيات المثيرة، وبدا الأمر وكأن المنصة تشك في تعرضها لتقييم».

وفي الاختبار الذي تم للمنصة كلاود3 أوبوس تم تكليفها بعمل مسح لنصوص تقنية واختيار جملة غير مترابطة عن جمعية دولية للبيتزا تعتبر التين ولحم الخنزير المقدد وجبن الماعز كأفضل حشو للبيتزا.

لكن المنصة لم تشر إلى هذه الجملة باعتبارها غير ذات صلة ببقية النص الذي كان يتعلق بلغات البرمجة والشركات الناشئة، وإنما بدت وكأنها أدركت أنها تخضع لاختبار.

وتقول مارجريت ميتشل، الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي، إن هذا التطور يمكن أن يكون «مخيفاً جداً».