خرائط يانغو تطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باختيار المسارات المظللة ومحطات الحافلات المكيّفة

المصدر: البيان

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كشف تطبيق تحديد المواقع "خرائط يانغو" عن طرح ميزة "الطرقات المريحة" الجديدة على التطبيق والتي تحمل رمز "ندفة الثلج"، وتتيح للمستخدمين عدة خيارات جديدة تسمح لهم باختيار طرقات إضافية تمرّ عبر المناطق المظللة أو محطات الحافلات المكيّفة خلال أشهر الصيف في دبي.

خلال فترة الصوم في شهر رمضان المبارك، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يُعتبر التنقل في دبي بسلاسة وراحة عاملاً مهماً لدى الجميع. اذ وفقًا لاستطلاع أجرته "خرائط يانغو" فإن 80% من السكان لا يعتقدون بأن انشغالاتهم خلال شهر رمضان تكون أقل بالمقارنة مع بقيّة أشهر السنة، فمسؤوليات العمل وزيارة الأقارب والتسوق وممارسة الأنشطة تبقى كما هي.

وكشف الاستطلاع أهم الجوانب التي يتم أخذها بالاعتبار عند التنقل في المدينة، والتي شملت وقت السفر، والأمان، واعتدال حرارة الجو على طول الطريق، حيث تساوت أهمية هذه الجوانب الثلاثة بالنسبة للسكان.

واليوم، أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق الاستمتاع برحلة أكثر راحة، عوضًا عن انتظار الحافلة في الحرّ الشديد أو السير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس. ومن الممكن أيضًا التحقق من وجود تكييف في محطة الحافلات قبل الانطلاق في الرحلة، من خلال النقر على اسم المحطة للتأكد من وجود علامة "التكييف". ولغاية اليوم، تمت إضافة أكثر من 570 محطة حافلات مكيّفة في دبي على تطبيق "خرائط يانغو".

وصرّح يوجين شلينكوف، مدير الإنتاج لدى "خرائط يانغو": "تعمل الخوارزمية الجديدة على التنبؤ بدرجات الحرارة باستخدام البيانات السابقة، وحساب أوقات انتظار الحافلات ومسافة السير الإجمالية، بحيث لا يستغرق الوقت الإضافي للرحلة أكثر من 20 دقيقة بالمقارنة مع الطريق الأساسي بعد أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار. نحن حريصون على مواصلة دمج حلول النقل الذكية التي تتبناها دبي في التطبيق من أجل مواكبة جميع الابتكارات في البنية التحتية في المدينة".

ويمثل إطلاق ميزة "الطرقات المريحة" خطوة أخرى مهمة في سياق جهود "خرائط يانغو" لتقديم تجارب أكثر كفاءة وذكاءً لسكان دبي، ليتمكنوا من خوض تجربة سفر ممتعة ومريحة في جميع الأوقات.