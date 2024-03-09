«الترجمة والدبلجة الصوتية الفورية» بالذكاء الاصطناعي من دبي إلى العالم

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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نجح الأب أفنيش براكاش وابنه أكشار مؤسسا شركة Camb.ai من الانطلاق بتقنية «الدبلجة الصوتية الفورية» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من دبي إلى العالم وذلك بدعم من محفظة «صندوق حي دبي للمستقبل» أول المستثمرين في شركتهما الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة أفنيش براكاش، في تصريحات لـ «البيان»، على هامش اللقاء السنوي الثاني لصندوق حي دبي للمستقبل إن تأسيس الشركة بُني على فرضية بسيطة للغاية، هو أن غالبية المحتوى الرقمي في العالم هو باللغة الإنجليزية رغم أن نحو 20% من الأشخاص في العالم يتحدثون هذه اللغة، لذا من الواضح أن هناك مشكلة وقد أردنا عبر تأسيس هذه الشركة حل هذه المشكلة للعالم وإلى الأبد.

وأضاف براكاش: قمنا بإجراء الأبحاث لأكثر من 6 سنوات والتي ركزت على تقنيات الكلام التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكانت النتيجة أن أنشأنا منصة شاملة للترجمة والدبلجة الحية بالذكاء الاصطناعي، وقبل عام قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على الشركة وكانت الانطلاقة بكل فخر من دبي، واليوم منصتنا تستطيع أن تقوم بعملية دبلجة صوتية وترجمة شاملة بسرعة فائقة لأي محتوى لغة أصلية إلى 120 لغة رسمية و40 لهجة عامية.

وتابع «اليوم بإمكانك عبر منصتنا أخذ أقل من 3 ثوانٍ من صوتك واستنساخه فعلياً بـ 120 لغة و40 لهجة، وتستطيع منصتنا نقل أي مقطع فيديو حي أو مسجل لفيلم أو لعبة أو بث مباشر يعرض بلغة واحدة، ونقلها مباشرة إلى عدة لغات مختلفة».

وأشار براكاش إلى أنه خلال فعالية صندوق حي دبي للمستقبل شاهدنا فيديو لخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث بدأ بالحديث إلى الكاميرا ومن ثم كانت هناك دبلجة مباشرة بصوته إلى أكثر من لغة منها الإيطالية.

وقال براكاش إنه مع إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بقيمة مليار درهم في 2021، كنا من المحظوظين الذين تقدموا للحصول على تمويل، وفعلاً نجحنا في ذلك، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة.

وأردف براكاش «مؤخراً أغلقنا جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة عدد من صناديق الاستثمار الجريء، وبالنسبة لنا كان»صندوق حي دبي للمستقبل«بمثابة الداعم الأول والأكبر بالنسبة لنا، حيث كان الصندوق أول المستثمرين في الشركة، ونسعى اليوم إلى تحقيق مزيد من التطور والنمو واستغلال الفرص القيمة التي منحت لنا، واليوم نفتخر أنه لدينا أكثر من 25 موظفاً يعملون على المشروع».

وقال براكاش «اليوم تستطيع إنتاج محتوى متعدد اللغات عبر منصتنا وبالإمكان إدخال أي فيديو مهما كانت مدته بأي لغة ومن ثم دبلجته مباشرة للكثير من اللغات العالمية سواء اليابانية أو البرتغالية أو حتى الأفريقية ونحن بالمقابل نفرض رسوماً معينة على ذلك».

وأضاف «قبل 8 أسابيع أطلقنا منصة الخدمة الذاتية الخاصة ولدينا اليوم أكثر من 10 آلاف شخص مسجلون في المنصة، كما نعمل مع العديد من المؤسسات العالمية انطلاقاً من دبي مثل شركة ميبل ليف سبورتس الكندية المتخصصة في بث المحتوى الرياضي مثل كرة السلة، البيسبول، هوكي الجليد، وما إلى ذلك، كما نعمل مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث قمنا ببث مباشر مدبلج لإحدى مباريات فريق إنتر ميامي الذي يلعب فيه الأسطورة ميسي حالياً».

وتابع «مؤخراً اختتمت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وجعلنا لاعبين مثل ديوكوفيتش وكوكو سينر يتحدثون بعدة لغات مختلفة، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يحدث فيها ذلك، انطلاقاً من دبي».

وأوضح براكاش أنه يمكن لأي شخص عبر منصتنا اختيار مسار صوتي مختلف، والاستماع بلغته الخاصة، واليوم مثلاً نعمل مع واحد من أكبر المبدعين عالمياً وهو «نيك جيوفاني» الذي يتمتع بشهرة كبيرة على YouTube، حيث يستخدم تقنيتنا لدبلجة مقاطع الفيديو الخاصة به إلى 10 لغات كل أسبوع ويحصل على ملايين وملايين المشاهدات وبلغات مثل البنغالية والعربية.

وأكد «سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا للحفاظ على النمو وكذلك الاستثمارات في خدمة العملاء وإشراك العملاء، كما نسعى للتوسع عالمياَ في أسواق مثل أمريكا الشمالية وتوسيع قاعدتنا في الشرق الأوسط وآسيا».