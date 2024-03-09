«سيدات أعمال دبي» يعزز مهارات عضوات المجلس في الذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس سيدات أعمال دبي ورشة عمل اليوم بالتعاون مع شركة «كابجيميناي» حول الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثيراته وممارساته الإيجابية والأخلاقية في مجال ممارسة الأعمال، وذلك بحضور ومشاركة عدد من عضوات المجلس.

وأقيمت الفعالية خصيصاً لعضوات المجلس، وأدارتها أرونا باتام، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والهندسة التحليلية وعلوم البيانات في شركة «كابجيميناي»، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات وخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ولفتت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والاستراتيجيات الحديثة التي يمكن اعتمادها لتعزيز مهارات ومعارف وخبرات عضوات المجلس، والارتقاء بتنافسيتهن في بيئة الأعمال، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في الفوائد التي ستجنيها الشركات التي تطبقها، أبرزها تعزيز تجربة العملاء، وتحسين عمليات ونشاط الشركات، والارتقاء بإنتاجية الموظفين.

وأشارت حلبي إلى الالتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بدعم العضوات، وتوفير كل التسهيلات والخدمات التي تصقل مهاراتهن، وتمكينهن من الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكارات الجديدة في تنمية أعمالهن.