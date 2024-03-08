توقيف مهندس صيني سرق 500 بحث للذكاء الاصطناعي من «غوغل»

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

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اعتقل مهندس معلوماتية صيني، بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل، بينما كان يعمل سراً لحساب شركتين صينيتين، حسبما ذكر بيان المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند.

ويواجه لينوي دينغ (38 عاماً) المعروف أيضاً باسم ليون دينغ 4 اتهامات بسرقة أسرار مهنية.

وقال غارلاند، إن وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر. وأضاف: «نؤكد أن المدعى عليه سرق أسراراً تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سراً لصالح شركتين مقرهما الصين».

ووفق لائحة الاتهام، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأمريكية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتباراً من مايو 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، إن هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة في الصين في سرقة الاختراعات الأمريكية. وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 250 ألف دولار.