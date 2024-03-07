الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يوصي بضرورة تحديث نظام التشغيل «iOS»

المصدر: البيان

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أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث نظام التشغيل ios" الخاصة بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة آبل وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية، كما أعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.

وأصدرت شركة آبل مؤخرًا، تحديثات أمنية لنظام التشغيل ios لسد ثغرتين أمنيتين والتي تؤثر على أجهزة iPad iPhone، وتسمح الثغرة للمهاجمين بتجاوز الإجراءات الأمنية على الجهاز المتأثر وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.