الذكاء الاصطناعي يسرّع إنتاج الهيدروجين الأخضر

المصدر: دبي ـــ البيان

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طوّر باحثون في المعهد الوطني لعلوم المواد الياباني، تقنية ذكاء اصطناعي تعمل على تسريع عملية تحديد المواد ذات الخصائص المرغوبة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة ACS Central Science، اُستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحفزات الكهربائية الخالية من مجموعة البلاتين، التي تعتبر ضرورية لإنتاج الهيدروجين. وتعتمد المحللات الكهربية الحالية، على عناصر المجموعة البلاتينية باهظة الثمن، لكن الدراسة تقدم مواد تحفيز كهربائي مكونة من عناصر أكثر وفرة مثل المنغنيز والحديد والنيكل والزنك.

وتمكن الذكاء الاصطناعي، من التعرف بسرعة على هذه المواد من بين 3000 مرشح في شهر واحد، وهي عملية كانت تستغرق 6 سنوات.