«أوبن أيه.آي»: استعدوا لعواقب الذكاء الاصطناعي

المصدر: واشنطن - د ب أ

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يعتقد سام ألتمان، رئيس شركة أوبن أيه.آي الأمريكية المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، أن المحتوى المصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سيزيد على المحتوى الذي ينتجه البشر.

وقال سام ألتمان، رئيس الشركة، في مؤتمر نظمته شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل، إنه على المجتمعات الاستعداد لمواجهة العواقب السلبية لانتشار الذكاء الاصطناعي قبل حدوثها. ويتوقع ألتمان، ظهور التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الانتخابات في المستقبل القريب.

وتأتي تصريحات ألتمان، في الوقت الذي ظهر فيه استخدام لقطات فيديو مختلقة باستخدام ما يعرف باسم التزييف العميق في الانتخابات الهندية التي ستجري في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف أنه يجب التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية، مشيراً إلى أنّ الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة فقط، وإنما سيكون قصة مزاياها أكثر من عيوبها.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن تسريع وتيرة البحث العلمي والشفاء من الأمراض وتحسين التعليم، وفق ألتمان، مضيفاً أنه من الصعب الآن تصور مدى التحسن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل التكنولوجيا الجديدة.