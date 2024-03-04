هاتف ذكي قابل للانحناء والارتداء على المعصم!

المصدر: دبي - وكالات

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طرحت شركة موتورولا، عرضاً توضيحياً من خلال نموذج أولي لما يمكن أن تكون عليه الهواتف الحديثة، إذ تعتقد بأننا قد نرتدي هواتفنا على معصمنا في المستقبل.

وعرضت الشركة الهاتف خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا، بعد أن قامت بالترويج له في مقطع فيديو العام الماضي. وخلال العرض التوضيحي، أظهر أحد ممثلي موتورولا كيف يمكن للهاتف أن ينحني بطرق مختلفة ليلتف حول المعصم أو يقف على الطاولة. وتتغير طريقة عرض المعلومات على سبيل المثال عندما يتم لف الهاتف حول المعصم، فيما تظهر التطبيقات أعلى الشاشة.

ووصف ممثل الشركة، آلية انحناء الهاتف بأنها مشابهة لطريقة عمل العمود الفقري البشري.